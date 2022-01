Covid-19: Hospital Roosevelt confirma incremento de casos en niños menores de 12 años

El Director Ejecutivo del Hospital Roosevelt, Marco Antonio Barrientos, confirmó que se han incrementado los casos de Covid-19 en niños menores de 12 años.

"Del 100% de positivos que tuvimos recientemente, mínimo el 70 por ciento de estas fueron positivas a Ómicron (...) Pero de todo esto lo que más preocupa es que al menos un 6.5% de estas personas que dieron positivo a Ómicron fueron niños menores de 12 años", aseguró Barrientos.

El médico también indicó que les preocupa que se trata de una población muy vulnerable, que no está vacunada y que está regresando a las clases presenciales en los centros educativos.

"Esto nos preocupa mucho porque pueda incrementarse bruscamente en esa población. (...) Para poner en alerta a todo el mundo, mucho cuidado con los niños por favor. Están teniendo mucha positividad a Ómicron, tengamos mucho cuidado con ellos", reiteró el Director del hospital.

Hospitalizados en condición severa

Barrientos también indicó que a finales del año pasado, hubo semanas en las que no se tuvo ningún menor hospitalizado, pero ahora se tienen 12 pacientes entre moderados y severos.

"Hoy amanecieron 12 niños hospitalizados, de los cuales el 30 por ciento es en una condición severa". afirmó el médico.

¿Regreso a clases presenciales?

Además, Barrientos indicó que es necesario pensar en poder vacunar a los menores de 12 años, para poder regresar a clases presenciales con más tranquilidad.

"Alguien decía que el 90 por ciento de los maestros están vacunados. Pero todos sabemos que el que esté vacunado no quiere decir que no va a presentar la enfermedad y si él la presenta, pueda transmitirla a los chicos y el riesgo es que ellos no están vacunados", afirmó el director del Roosevelt.

Secuenciación

Desde el 2021, el Hospital Roosevelt está realizando una secuenciación de distintas cepas de coronavirus, hasta la fecha ya se ha incluido Ómicron en el panel.

"Ahora podemos decir que previamente Delta era la cepa pedrominante. Actualmente es Ómicron", afirmó Barrientos.