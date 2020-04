Disfruta de estos cuatro juegos gratis en esta cuarentena

Houseparty es una aplicación para realizar videollamadas grupales. También ofrece juegos de acceso libre para jugar con tus amigos o familiares durante la cuarentena provocada por la pandemia del Covid-19

Esta app ya ha superado los 10 millones de descargas en el mundo. Su éxito se explica porque no solo es una opción interesante para hacer videollamadas sino que también permite jugar.

Los juegos

Heads Up: es un juego gratuito de cartas en el que cada usuario debe tomar una y colocarla en su frente. El objetivo es tratar de adivinar qué dice la carta realizando una serie de preguntas que ayuden a dilucidar su contenido.

Son cuatro las temáticas de barajas disponibles: "Trending" (acontecimientos actuales y personas populares), "Act It Out" (solo permite mímicas), "Superstars" (personalidades del mundo artístico, cine o deportivo) y "Animals Gone Wild" (adivinar animales). Existen otras temáticas pero debes pagar 1,09 euros para poder descargarlas.

Trivia: es un juego similar al clásico Trivial de preguntas y respuestas. Se trata de elegir un tema disponible sobre cultura, general, moda, geografía, deportes, música y arte, entre otras. Cada ronda se compone de 10 preguntas y los usuarios tienen 10 segundos para responder cada una.

Chips and Guac: se requiere un mínimo de tres personas para jugarlo. Consiste en asociar palabras con personajes, canciones, libros y otros temas disponibles. Hay una serie de tarjetas y debes buscar la que más se asocie a ella. Uno de los participantes debe ejercer como juez.

Quick Draw: similar al clásico Pictionary, alguien debe realizar un dibujo y el resto del equipo debe adivinar de qué se trata. En la versión móvil, la manera de pintar es con los dedos.

