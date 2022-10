Ian Rodríguez, un “Master” en las pistas internacionales

El Banco de Desarrollo Rural, S.A. (Banrural), en conjunto con sus tarjetas de crédito Mastercard reconocen a guatemaltecos que luchan constantemente por destacar en su profesión, talento o especialidad y elevar el nombre de Guatemala.

Jóvenes que inspiran positivamente y son "Master" en lo que hacen, destacando por hacer las cosas con excelencia.

(Fotografía cortesía: Ian Rodríguez)

En está oportunidad reconocen al guatemalteco Ian Rodríguez, piloto de automovilismo que desde los diez años ha perseguido sus sueños ganando carreras de Go-Karts y ha sido reconocido en categorías de Fórmula 3 y 4.

A la fecha, ha participado en países como Francia, Portugal, Italia, Bélgica y España, entre muchos otros donde ha obtenido grandes logros, además de luchar constantemente por alcanzar su sueño de correr en Fórmula 1.

En 2012, el joven obtuvo uno de sus triunfos más importantes al ganar el título mundial del Easykart International Grand Finals.

(Fotografía cortesía: Ian Rodríguez)

Actualmente, Rodríguez se está preparando para participar en el European Le Mans Series (ELMS), que se llevará a cabo en los próximos días. Pero mientras eso llega, nos ha concedido una entrevista para descubrir como ha logrado ser un "Master" en cada pista internacional.

¿Qué es lo que te impulsó, desde pequeño, para soñar con ser un piloto de Formula 1?

Fueron varios momentos difíciles que me permitieron descubrir que esto era lo que quería hacer. Al llegar a Europa y no obtener los mismos resultados que en Guatemala, era mentalmente difícil y cada uno de esos momentos al inicio de mi carrera, me confirmaron que esto era lo que yo quería para mi vida.

El ejemplo de mi papá, al verlo correr en el Autódromo Pedro Cofiño, influyo en mi sueño y en poder ver más allá de lo que yo miraba aquí en mi país.

¿Qué tipo de entrenamiento físico, mental y emocional se debe tener para llegar a competir a nivel mundial como lo has hecho tú?

A nivel físico, cada vez que logro avanzar me doy cuenta que aún tengo muchas cosas por ver o aprender, además de tener mucho que entrenar. Gracias a Dios tengo un profesor aquí en Guatemala que me ayuda a nivel físico, con ejercicios para ciertos músculos que un piloto necesita fortalecer.

La parte técnica de telemetría la trabajo tanto en Guatemala como en el extranjero. Además, también hago simulador y desde mucho tiempo antes estudio la teoría para saberme los cambios y conocer las posibles estrategias.

A nivel emocional, quien me ayuda a salir adelante en los momentos más duros es Dios. Al final, Él es quien me ha ayudado a seguir adelante porque te digo, perseguir este sueño no ha sido fácil, pero trato de hacer todas las cosas como que fueran para Dios y eso me motiva a seguir adelante.

(Fotografía cortesía: Ian Rodríguez)

¿Cuáles son tus planes a futuro?

Definitivamente seguir trabajando por llegar a correr en Formula 1 y para ello, tengo personas maravillosas que Dios puso en mi camino como mi equipo y mi compañero de equipo, quienes me están apoyando mucho. Demás, tengo la fortuna de contar con patrocinadores como Banrural, Adrenaline Rush y Novocolor, quienes se han unido a la familia y para mí eso es lo necesario para lograr nuestras metas y poner el nombre de Guatemala en alto.

¿Qué se necesita para ser "Master" en lo que se hace?

Yo siempre digo que se necesita fe en Dios, es decir, poner a Dios de primero. Es es lo que me ha puesto a mi como un "Master". Después de eso viene la dedicación, la perseverancia y el amor por lo que se hace.

Si miras para atrás y ves al niño de 11 años que dejo su familia y amigos por perseguir su sueño, ¿qué le dirías a ese niño?

Le diría que tenga más fe en si mismo, más perseverancia y que no olvide que Dios siempre pone las cosas en su lugar. Te soy sincero, sufrir bastante y me costó mucho, sobre todo cuando era gordito y todos me decían que no lo iba a lograr, así que le diría eso.

