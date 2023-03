¡Se iba a casar! Tammy Parra y la historia de infidelidad de su prometido

Varias mujeres exhibieron la infidelidad del prometido de Tammy Parra y ella confirmó su ruptura amorosa. La historia de Parra es tendencia a nivel mundial.

En redes sociales se volvió tendencia el nombre de Tammy Parra, quien es una influencer y empresaria en la industria del maquillaje, pero más allá de eso, el centro de atención fue la confirmación de que su prometido le fue infiel.

La influencer y creadora de contenido, muy conmocionada, reveló a sus seguidores que su prometido Omar Núñez le fue infiel, y esto desató una ola de comentarios y reacciones en res sociales.

En un video, Parra dijo que tras descubrir la infidelidad decidió ponerle fin a su compromiso, entre lágrimas y un desgarrador llanto, la mexicana pidió a sus seguidores que le dieran el tiempo para sanar sus heridas.

"Con el dolor del mundo, decidí terminar mi relación... En la vida tengo una regla de oro, dejar ir a las personas que no me valoren y no me respeten. Yo voy primero, mi estabilidad va primero (...) Es una situación que me duele bastante, yo sigo en shock, estoy procesando todo, para mí esto es muy fuerte", dijo Tammy.

"Yo creía tener una relación muy sana... Al día siguiente ya estaba comprometida y al día siguiente ya salieron pruebas que me habían sido infiel. Obviamente al principio yo creí que era un fotomontaje, pero luego empezaron a salir más prueba", enfatizó la influencer.

La fuerte revelación de Tammy:

Las pruebas de infidelidad

Cabe resaltar que recientemente, Tammy y Omar emprendieron un romántico viaje a Europa, lugar donde él la sorprendió con un anillo para proponerle matrimonio, sin embargo, la historia llegó a su fin.

En cuanto a los detalles de la infidelidad, una mujer difundió en TikTok un video para exponer a Omar, donde le pedía que se vieran, aparentemente, él había solicitado usa modo incógnito para no dejar rastros.