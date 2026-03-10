Mayra Orellana, la desaparecida hallada sin vida en Zacapa

-

La víctima había sido vista por última vez el pasado viernes, pero el domingo fue hallada sin vida y con señales de violencia.

EN CONTEXTO: Localizan restos humanos en un terreno baldío en Zacapa

El hallazgo del cuerpo de una mujer dentro de bolsas plásticas a la orilla de una calle de terracería mantiene consternados a vecinos del sector Conevisa, en Zacapa.

De acuerdo con información preliminar de la Policía Nacional Civil (PNC), el cuerpo fue localizado por leñadores, quienes observaron una bolsa negra abandonada entre los matorrales y, al revisar su contenido, descubrieron el cadáver de una persona, por lo que de inmediato alertaron a las autoridades.

El cuerpo se encontraba envuelto en bolsas plásticas. (Foto: Carlos Monroy/Colaborador)

En el lugar, la víctima no fue identificada. Sin embargo, horas después el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirmó que los restos corresponden a Mayra Azecena Orellana Juárez de López, de 49 años, quien había sido reportada como desaparecida el pasado viernes.

Según la información de la alerta Isabel Claudina, la víctima fue vista por última vez el pasado 6 de marzo en la colonia San José.

El Inacif confirmó que se trata de Mayra Azecena Orellana Juárez de López. (Foto: Carlos Monroy/Colaborador)

Claman justicia

Vecinos comentaron que Orellana se movilizaba a bordo de una camioneta cuando desapareció y era conocida por laborar en bienes raíces. Además, exigieron a las autoridades que investiguen para dar con los responsables del hecho criminal.

La PNC informó que murió por causas violentas, pero los pormenores continúan bajo investigación.