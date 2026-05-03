Carlos, el joven que murió en un trágico accidente hacia San Lucas

El vehículo en el que viajaba quedó empotrado en un árbol.
EN CONTEXTO: Accidente deja a un fallecido tras chocar contra un árbol
La víctima mortal de un hecho de tránsito fue identificado como Carlos Flores Duarte, de 30 años, residente en Magdalena Milpas Altas, Sacatepéquez.
Bomberos Voluntarios rescataron el cuerpo, luego de que el vehículo en el que viajaba quedara empotrado en un árbol.
El accidente
En un vehículo particular viajaban cuatro pasajeros sobre el kilómetro 33 de la ruta de Santa Lucía Milpas Altas que conduce hacia San Lucas Sacatepéquez.
Cuando, por razones aún bajo investigación, el piloto del vehículo perdió el control y chocó contra un árbol de gran magnitud.
Tras el fuerte impacto, Flores falleció.
El conductor, Wilson Arnoldo Velásquez López, resultó herido, también se identificó a Luis Fernando Caz, de 18 años, quien viajaba como pasajero.
Mientras que un cuarto pasajero no fue atendido por los cuerpos de socorro ni identificado, ya que se retiró del lugar.
El árbol se desprendió del suelo y cayó sobre la ruta, lo que ocasionó complicaciones en el tránsito.