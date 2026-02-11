IFC y Banco Industrial apuestan por las MIPYMES

-

La Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial, y Banco Industrial, S.A. anunciaron una transacción por 850 millones de dólares destinada a ampliar el acceso al crédito para micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) en Guatemala.

El financiamiento fue estructurado por IFC y combina recursos propios con la colocación de notas en los mercados internacionales. La operación se convierte en el primer "C/B Loan" emitido por una entidad financiera a nivel mundial bajo esta modalidad para deuda subordinada.

Los fondos serán destinados en su totalidad a fortalecer las soluciones de financiamiento de Banco Industrial para MIPYMES, con énfasis en empresas lideradas por mujeres que buscan invertir, modernizarse o expandir sus actividades.

“ Estamos muy contentos con el respaldo de IFC, que ha sido fundamental para expandir nuestros servicios financieros orientados a las MIPYMES en Guatemala. ” Luis Lara Grojec , CEO de Banco Industrial.

Añadió que la institución mantiene el compromiso de apoyar a empresarios y empresarias, no solo con servicios financieros, sino también a través de Fundación Bi, con recursos que fortalezcan su desarrollo y permanencia en el país.

Por su parte, Luis Fernando Prado Ortiz, gerente de División Banca Corporativa e Internacional de Banco Industrial, señaló que esta es la emisión número 14 de la entidad en los mercados de capitales internacionales, lo que refleja la participación constante del banco en estos espacios.

Sanaa Abouzaid, directora de División de IFC para México y Centroamérica, indicó que la operación forma parte de la alianza estratégica entre ambas instituciones y que contribuirá al dinamismo del sector de MIPYMES y a la generación de empleo.

En Guatemala existen cerca de 370 mil MIPYMES, que representan el 40% del Producto Interno Bruto (PIB) y el 77% del empleo total. Sin embargo, la disponibilidad de crédito continúa siendo un reto, especialmente para empresas lideradas por mujeres.

Detalles de la operación

La estructura "C/B Loan" está compuesta por un préstamo subordinado de 100 millones de dólares otorgado por IFC y 750 millones de dólares obtenidos mediante la colocación de notas en los mercados de capital. Según la información compartida, esta es la primera transacción a nivel global con este tipo de estructura para deuda subordinada.

La colocación registró órdenes que superaron los 2,800 millones de dólares.

La relación entre IFC y Banco Industrial inició en 2006. Desde entonces, han desarrollado inversiones en productos enfocados en mujeres, pymes y financiamiento verde. Solo desde 2022, ambas instituciones han concretado cinco operaciones conjuntas.

Con esta transacción, Banco Industrial amplia su capacidad para canalizar recursos hacia el segmento de MIPYMES en Guatemala.