75 años de unir lazos de amistad a través de la educación

Este año el Instituto Guatemalteco Americano IGA celebra 75 años de unir las culturas de Guatemala con Estados Unidos, a través de la enseñanza del idioma inglés.

Ana Silvia Ramírez, directora del Instituto Guatemalteco Americano IGA. (Foto: IGA/Facebook)

Desde 1945 la institución bicultural y binacional se dedica a la educación de esta lengua a niños, jóvenes y adultos, a través de diversos programas que se han adaptado a los sucesos actuales con plataformas en línea. Entre ellos están:

Walt Whitman American Center, una red mundial de espacios públicos que trabajan en conjunto con la Embajada de Estados Unidos en Guatemala para promover oportunidades de encuentro entre distintas comunidades, en valores y cultura estadounidense, refuerzo del idioma inglés, educación en medios, emprendimiento y participación ciudadana. Los servicios y convocatorias son totalmente gratuitos.

“Estamos alcanzando objetivos juntos, con programas que agregan valor a las metas bilaterales para abrir oportunidades económicas que mejoren la prosperidad de la población” afirmó en una entrevista con Soy502, Dawn Suni, agregada cultural de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala.

Conversarotio de Dr. Roger L. Cowen , International Buisness Consultant, junto a estudiantes. (Foto: Walt Whitman American Center)

EducationUSA, fuente oficial de estudios superiores que busca promover las oportunidades educativas existentes, orientando a los interesados en estudiar en el extranjero, a que conozcan el proceso de aplicación a universidades de Estados Unidos.

Iga Bookstore, una distribuidora de libros de texto en español e inglés para el mercado escolar, universitario y profesional.

IGA School, centro de servicios educativos con prioridad de la enseñanza del idioma Inglés y actividades artísticas, a nivel de educación de Básicos, Perito Contador Bilingüe, Bachillerato en Ciencias y Letras (English languaje Competent) y Secretariado Bilingüe, graduando a más de 50 promociones de jóvenes profesionales, además de su programa de traducción e interpretación jurada, aprendizaje de idioma inglés y del idioma español para extranjeros, mismo que inició hace 50 años.

“Tenemos miles de graduados en el idioma inglés desde que abrimos puertas, generaciones completas han recibido educación aquí, estuvo el abuelo, los hijos, los nietos y esa es la familia IGA, además de más de 550 colaboradores en la institución, 350 maestros. Estamos en Quetzaltenango, Jutiapa y Ciudad de Guatemala, nuestra sede central”, contó Ana Silvia Ramírez, directora del IGA, acerca de los 75 años en el país.

Muchos profesionales y personalidades de guatemaltecas se han formado en la institución, como Luis E. Arreaga-Rodas, embajador de Estados Unidos en Guatemala:

"Recuerdo que para mí el inglés siempre fue un idioma desafiante, sabiendo al mismo tiempo que era necesario aprenderlo si quería alcanzar mi sueño de ir a los Estados Unidos. Cuando decidí estudiarlo tenía solo 16 años, sabía que tenía que dedicarle más tiempo de lo que me enseñaban en la secundaria. Esto me llevó a inscribirme en el IGA, que era y sigue siendo el lugar adecuado para aprender inglés al más alto nivel académico. Estudié durante 2 años, allí senté la base que me permitió acceder a oportunidades académicas y profesionales que, en ese momento, me eran inimaginables. Mi experiencia personal es un ejemplo de cómo el idioma inglés abre puertas y conecta culturas. Aprendí guiado por pacientes y dedicados maestros. En mi casa vi de cerca que dedicarse a la enseñanza es una pasión. IGA tiene un legado del que tengo el honor de ser parte. IGA cumple 75 años de impactar las vidas de miles de guatemaltecos, así como transformó la mía", relató a Soy502.

Luis Arreaga, Embajador de Estados Unidos en Guatemala. (Foto: Embajada de Estados Unidos en Guatemala)

En el camino de IGA hay satisfacciones y algunas pruebas, como el actual distanciamiento social iniciado por la pandemia. Con sus cursos en línea IGA logró afianzar su compromiso.

Su reto fue formar a sus docentes para el cambio, de clases presenciales a digitales, y tanto su centro de diversificado como sus programas de educación de inglés y español, migraron a plataformas amigables.

“Expandimos nuestro producto online y hoy no existen fronteras, hemos tenido inscripciones de personas de Sudamérica, además de nuestros amigos migrantes en Estados Unidos, todo con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos”, contó Ana Silvia Ramírez.

IGA cuenta con distintas carreras de nivel medio. (Foto: Instituto Guatemalteco Americano)

Marbella Trejo, coordinadora de programas del IGA habló más de esta experiencia:

“Tuvimos que hacer una transición rápida de nuestro formato presencial, a través de Moodle (plataforma de aprendizaje colaborativo en línea), donde tomamos las mejores prácticas para capacitar a nuestros maestros, luego hicimos una transición a un formato en línea. Hace una semana implementamos nuestro producto virtual llamado “IGA Online” para niños, adolescentes y adultos, a través de un enfoque llamado flip clasrroom (aula invertida). La oportunidad de que nuestros alumnos tengan exposición a videos y ejercicios para interactuar con contenido a su propio ritmo, hace más accesible cuántas veces necesiten para afianzar este conocimiento y pasar a una clase virtual, para que los alumnos puedan seguir comunicándose en inglés y español, colaborando entre sí con debates, juegos de roles, comprensión de lectura y conversaciones que preparan para el mundo real”, dijo.

Tanto en el colegio como en las clases de inglés, el instituto Guatemalteco Americano IGA migró a plataformas online. (Foto: IGA)

“Estamos emocionados, tenemos alumnos de México, Estados Unidos y Paraguay integrados a este formato, pudimos llegar a personas a quienes no habríamos podido presencial”, agregó Trejo.

Si deseas celebrar el 75 aniversario junto al Instituto Guatemalteco Americano IGA, como parte de sus programas o como alumno, puedes comunicarte con ellos al la página oficial iga.edu o su página de Facebook. también puedes abocarte al Walt Whitman American Center a su página de Facebook.

TE PUEDE INTERESAR: