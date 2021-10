El provocativo gesto que sella la reconciliación de Wanda e Icardi (video)

Wanda publicó en sus historias un sensual y revelador video de su reconciliación con Icardi que se ha hecho viral.

EN CONTEXTO: Wanda Nara deberá pagarle a su exesposo por crisis con Icardi

En el clip se ve a la pareja dándose besos y compartiendo intensas miradas.

Wanda e Icardi. (Foto: Instagram)

Wanda Nara escribió hace un día un mensaje junto a una imagen de ambos, donde explicó sus sentimientos ante el romance extramarital de él.

"Las fotos que fui subiendo los últimos meses muestran lo bien que estábamos y lo felices que éramos. A partir de lo sucedido quedé muy herida. Cada día le pedí a Mauro el divorcio. Cuando él se dio cuenta que no había marcha atrás me dijo que no podíamos seguir así, que si separarnos era la única forma de poner fin a tanto dolor que lo hiciéramos. Fuimos al abogado. En dos días Mauro aceptó todas las condiciones y firmamos el acuerdo. Al día siguiente me escribió una carta como nunca nadie me había escrito jamás", expresó revelando lo que decía el papel: 'Te di todo y tenés todo, ojalá puedas ser feliz porque eso me haría feliz a mi'".

Ante esto prosiguió:

"... ahí me di cuenta de algo: que teniendo todo no tengo nada si no estoy con él. Estoy segura que este mal momento que atravesamos nos fortalecerá como pareja y como familia. Lo importante es que los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de 8 años pero con el alma cansada de llorar, libremente nos volvimos a elegir. Te Amo".

Luego de esto subió un video donde ambos están en complicidad, dándose besos y compartiendo miradas provocativas.

Wanda Nara y el jugador chileno, estrella del equipo francés PSG, Mauro Icardi estuvieron en el ojo del huracán luego de que ella le encontrara un chat que él compartía con la China Suárez, donde ambos mostraban una relación.

MIRA EL VIDEO: