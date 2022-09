La imagen de Tikal que destaca en UNESCO Francia

Una imagen del "Parque Nacional Tikal" destacó al ser expuesta en la sede de la Organización de las naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO en París, Francia.

En las redes oficiales de la institución se mostró el montaje de una exhibición de algunos sitios del mundo que forman parte del Patrimonio de la Humanidad.

La cuenta de Twitter oficial compartió las fotos del montaje al aire libre, alrededor del conocido edificio de la institución dedicada a salvaguardar el patrimonio cultural y orientar a los pueblos a una gestión eficaz de su propio desarrollo, a través de los recursos naturales y valores culturales.



"Algo se ha estado cocinando en UNESCO, sede en París, a partir de hoy ¡descubre nuestra exposición dedicada al 50 aniversario de la Convención del Patrimonio Mundial", describió.

Junto al mensaje se aprecia la curaduría de fotografías de diversos sitios del mundo, entre ellos la Biosfera Maya en Petén, Guatemala.

La "Convención del Patrimonio Mundial" fue adoptada por la conferencia general de la UNESCO en su reunión realizada en París, el 16 de noviembre de 1972 y reconoce la forma en que las personas interactúan con la naturaleza y la necesidad fundamental de preservar el equilibrio entre ambos.

MIRA LAS IMÁGENES:

(Foto: Fabrice Gentle/UNESCO)

(Foto: Fabrice Gentle/UNESCO)

(Foto: Fabrice Gentle/UNESCO)