La modelo guatemalteca que triunfa en Alemania

Una guatemalteca comparte su vida como exitosa modelo a través de las redes sociales, actualmente reside en Alemania donde su rostro es muy solicitado para importantes campañas.

OTRAS NOTICIAS: Estadounidense reacciona al sabor de las enchiladas guatemaltecas

Valerie Lundquist cuenta sus experiencias en Tik Tok como modelo internacional, la famosa trabaja para las agencias Priscillas Models en Australia, Wilhelmina Models en Londres y Miami, Iconic Management en Alemania y NIYA Management en EE.UU.

(Foto: Iconic Management)

La guatemalteca creció en Estados Unidos y actualmente reside en el país europeo junto a su joven esposo, también modelo y con una carrera militar.

(Foto: Instagram)

En varios post la joven recalca su orgullo por ser guatemalteca, además menciona la valentía de su madre por haber dejado a su familia para iniciar de cero en el país del norte:

"... Solo quería compartir lo agradecida que estoy con mi madre por ser lo suficientemente valiente como para venir a Estados Unidos desde Guatemala, no es fácil dejar a tu familia para venir a un nuevo país ¡Estoy orgullosa de ser su hija", escribió.

La guatemalteca en el New York Fashion Week. (Foto: Instagram)

(Foto: Iconic Management)

Valerie muestra sus sesiones fotográficas para marcas importantes, sus ejercicios y su tiempo para conocer más de Berlin. La generadora de contenido cuenta que inició su carrera a los 13 años, pues su altura y rostro exótico llamaron la atención de los especialistas.

Prendas, joyas, zapatos y vestidos de novia son algunos de los productos que ha lucido, la guatemalteca es cada vez más solicitada por marcas, italianas, neoyorkinas y alemanas entre otras ciudades importantes del estilo.

Mira su vida:

(Foto: Iconic Management)

(Foto: Instagram)

(Foto: Instagram)

#secretaccount #guatemala ♬ FAMOUS PEOPLE ARE USING THIS SOUND OMG - n e p t x n i c @valerielundquistsmith where are my other guatemalans at??? #fypシ

#germany #model #modelvlog #modeldigitals #berlinmodel #froyo ♬ original sound - Valerie Smith @valerielundquistsmith Here was my day yesterday in berlin! I miss living there SO much! #berlin

@valerielundquistsmith haha i’m so weird ♬ Conceited - Flo Milli

@valerielundquistsmith she’s precious ♬ origineel geluid - KarDASHian

@valerielundquistsmith #fakebody #healthiswealth ♬ Cool Kids (Sped-Up Version) - Echosmith