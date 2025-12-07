Las imágenes posteriores al ataque armado en contra del alcalde de Masagua (video)

-

Un video que circula en redes sociales muestra los momentos después de que se produjera el hecho de violencia.

El alcalde de Masagua, Escuintla, Nelson Marroquín, falleció la noche de este sábado 6 de diciembre.

El jefe edil habría sufrido un ataque armado directo cuando se llevaba a cabo un desfile en la aldea Obero, ubicada en dicho municipio.

En redes sociales circula un video, que muestra los momentos de tensión que se presentaron tras este incidente de violencia.

En las imágenes se observa al alcalde herido, mientras los presentes están alarmados por lo ocurrido.

Mira aquí el video:

Urgente. Guatemala. El Alcalde de Masagua, Escuintla, Nelson Marroquín, fue asesinado al ser emboscados a tiros por hombres armados en el Desfile Navideño de Aldea Obero, al sur de la ciudad de Guatemala. Un escolta resultó herido. pic.twitter.com/9sxGM3Ey0P — Pro Nobis (@pronobismundo) December 7, 2025

Fallece en ingreso a hospital

Según indicaron los Bomberos Municipales Departamentales, asistieron a Marroquín y posteriormente fue trasladado en estado delicado hacia la Emergencia del Hospital Nacional de Escuintla.

Sin embargo, falleció en el ingreso al centro asistencial, debido a la gravedad de las heridas que presentaba.

Los socorristas procedieron a dar aviso a las autoridades correspondientes.