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Imágenes posteriores al trágico accidente camino a San Lucas

  • Por Maria Fernanda Gallo
03 de mayo de 2026, 08:20
Un hombre falleció en el interior del vehículo. (Foto:&nbsp;Bomberos Municipales Departamentales)

Un hombre falleció en el interior del vehículo. (Foto: Bomberos Municipales Departamentales)

El árbol cayó sobre la ruta causando complicaciones en el tránsito.

LEE TAMBIÉN: Carlos, el joven que murió en un trágico accidente hacia San Lucas

Un vehículo quedó empotrado en un árbol luego de un fatal accidente la noche del sábado 2 de mayo, en el km. 33 de la ruta de Santa Lucía Milpas Altas que conduce hacia San Lucas, Sacatepéquez.

El conductor del transporte en el que viajaban junto a otros tres pasajeros se salió de la ruta y chocó contra un árbol, el cual cayó sobre la vía y el vehículo.

(Foto: Bomberos Municipales Departamentales)
(Foto: Bomberos Municipales Departamentales)

(Foto: RRSS)
(Foto: RRSS)

Hasta el momento se desconoce las causas del accidente. En el lugar un hombre murió y quedó atrapado entre las ramas del árbol tras desplomarse.

Bomberos Municipales Departamentales identificaron a la víctima como Carlos Flores Duarte, de 30 años.

(Foto: Bomberos Municipales Departamentales)
(Foto: Bomberos Municipales Departamentales)

El conductor y otro pasajero fueron trasladados a la emergencia de un hospital mientras que el cuarto pasajero se fue del lugar sin poder ser identificado.

(Foto: RRSS)
(Foto: RRSS)

(Foto: RRSS)
(Foto: RRSS)

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