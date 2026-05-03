Imágenes posteriores al trágico accidente camino a San Lucas

El árbol cayó sobre la ruta causando complicaciones en el tránsito.
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Un vehículo quedó empotrado en un árbol luego de un fatal accidente la noche del sábado 2 de mayo, en el km. 33 de la ruta de Santa Lucía Milpas Altas que conduce hacia San Lucas, Sacatepéquez.
El conductor del transporte en el que viajaban junto a otros tres pasajeros se salió de la ruta y chocó contra un árbol, el cual cayó sobre la vía y el vehículo.
Hasta el momento se desconoce las causas del accidente. En el lugar un hombre murió y quedó atrapado entre las ramas del árbol tras desplomarse.
Bomberos Municipales Departamentales identificaron a la víctima como Carlos Flores Duarte, de 30 años.
El conductor y otro pasajero fueron trasladados a la emergencia de un hospital mientras que el cuarto pasajero se fue del lugar sin poder ser identificado.