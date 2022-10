Las impactantes imágenes del puente de Crimea tras las explosión (video)

La explosión de un camión bomba destruyó parte del estratégico puente de Crimea que comunica con Rusia y colapsaron dos secciones del paso automovilísticos mientras más de un kilómetro de la red vial quedó destruida.

La explosión de un camión bomba mató este sábado a tres personas y provocó un gran incendio en el puente de Crimea, una infraestructura clave que conecta Rusia con la península anexionada por Moscú, que abrió una investigación sin acusar directamente a Ucrania.

"Hoy en la parte vial del puente de Crimea (...) se produjo la detonación de un coche bomba, lo que causó el incendio de siete cisternas ferroviarias que iban hacia Crimea", indicó el Comité Nacional Antiterrorista Ruso, citado por las agencias locales.

Imágenes de cámaras de seguridad mostraron una enorme explosión durante la noche, que parecía haberse producido al paso de un camión. Otras imágenes mostraron la línea de ferrocarril en llamas y un tramo de carretera derrumbado.

WATCH: The Crimean Bridge, which connects Russia and Crimea, is on fire and has partially collapsed pic.twitter.com/EGaGF0Eb25 — BNO News (@BNONews) October 8, 2022

Los investigadores rusos anunciaron que tres personas murieron en la explosión, probablemente los pasajeros de un vehículo que se encontraba cerca del camión cuando este explotó. El organismo, encargado de las principales investigaciones penales en Rusia, afirmó que el dueño del camión era un habitante de la región de Krasnodar, en el sur de Rusia.

Entre los daños materiales se registra el colapso de dos secciones de la parte del puente donde transitan automóviles y fuertes daños en el espacio donde circula la red ferroviaria, al menos 1.3 kilómetros se encuentran afectados. El tránsito ha quedado suspendido, pero se ha colocado un servicio de ferris mientras se restablece el servicio férroviario.

El puente, inaugurado en 2018 y construido a iniciativa del presidente Vladimir Putin, es el símbolo de la anexión de esta península ucraniana por parte de Rusia en 2014. Si Ucrania resultara estar detrás de esta explosión, sería un grave revés para Rusia, ya que se trata de una infraestructura esencial para el transporte de personas y mercancías hacia la península, pero también para el aprovisionamiento de las tropas rusas desplegadas en Ucrania.