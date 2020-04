La importancia de limpiar el celular para frenar el coronavirus

Lavarse las manos con agua y jabón o con gel desinfectante es fundamental para evitar la expansión del coronavirus. Por ello es vital que lo que más tocamos también requiera una limpieza a conciencia: el teléfono celular.

Este se usa con los dedos y se lleva a la cara para hablar, también se lleva a la boca para enviar grabaciones, sus propietarios también lo acercan a otras personas para mostrar un mensaje gracioso, fotos, o publicaciones en redes sociales.

Los científicos creen que el coronavirus puede permanecer en las pantallas de los smartphones, como con otros virus, por ello recomiendan limpiarlas con frecuencia.

Los usuarios tocan sus smarthphones con los dedos cerca de 2.600 veces al día, según un estudio realizado por la plataforma Dscout. También los usan unas 76 veces en la misma jornada.

“La contaminación de la pantalla de cada móvil se va a producir con seguridad si el usuario está infectado por el virus. Otros podrían correr ese riesgo si usan el teléfono de quien está infectado”, explica César Nombela, catedrático de microbiología y expresidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

También hay riesgo si alguien toca algún objeto con el virus y luego usa su móvil. Aunque después se lave las manos, el agente patógeno podría permanecer en el dispositivo e infectar con posterioridad al usuario.

Por ello Nombela recomienda que se debería limpiar la pantalla del móvil y de otros dispositivos siempre, “independientemente de la epidemia actual”.

De la misma forma que los usuarios interactúan continuamente con sus smartphones, en su día a día también se tocan con frecuencia la cara. Así lo confirma un pequeño estudio realizado en 2015 a 26 estudiantes en la Universidad de Nueva Gales del Sur. Cada uno de ellos se tocaba la cara una media de 23 veces en solo una hora. El 44% de esos contactos se realizó en zonas con membranas mucosas, como la boca, la nariz o los ojos.

Cómo limpiar tu celular:

1. Lávate las manos al tocar dispositivos.

2. No compartas tus dispositivos con otras personas, en este momento el smartphone es personal.

3. Evita productos químicos agresivos para limpiarlo, la mayoría de smartphones cuenta con una cubierta oleófuga (que repele los aceites) y sirve para mantener limpia la pantalla y evitar,que se queden marcadas las huellas dactilares.

4. Evita el uso de estropajos o paños abrasivos, aerosoles y productos de limpieza, nunca rocíes el móvil directamente con un producto.

5. Busca un paño limpio y suave, sin pelusas, similar al que usas para limpiar anteojos o los lentes de las cámaras profesionales.

6. Apaga el teléfono mientras lo desinfectas.

7. Puedes usar toallitas desinfectantes para la pantalla del teléfono.

8. Si no tienes toallas desinfectantes humedece la punta del paño un poco de agua con jabón líquido suave, dilúyelo al agua.

9. Evita que entre humedad en las ranuras, no uses productos de limpieza, no uses cloro, ni aire comprimido, no sumerjas el teléfono en ningún agente limpiador.

10. Si tienes acceso en este momento, opta por usar un protector de pantalla.

El microbiólogo Charles Gerba sugiere en la revista Health que limpies el aparato con un paño de microfibra humedecido ligeramente en una mezcla de 60% de agua y un 40% de alcohol.

Es importante no aplicar la mezcla directamente sobre el smartphone para no dañarlo: “Limpie suavemente el teléfono para eliminar las bacterias no deseadas y use una esquina seca del paño para eliminar el exceso de líquido”.

