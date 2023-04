El impresionante estadio en el que disputará Guatemala el Mundial Sub-20

Conoce más sobre los 4 estadios designados para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Argentina 2023™

Estadio Único Madre de Ciudades

Los tres partidos de Guatemala van a ser disputados en el Estadio Único Madre de Ciudades, ubicado en la ciudad de Santiago del Estero, la más antigua de las ciudades existentes de Argentina. El estadio tiene capacidad para 30 mil espectadores y fue inaugurado en marzo de 2021.

El estadio Madre de Ciudades se encuentra ubicado en al zona norte de la ciudad de Santiago del Estero, a pocos metros del puente carretero sobre el río Dulce, que une esta ciudad con La Banda. En este estadio también se jugarán los siguientes partidos de fase de grupos: Argentina vs Uzbekistán, Nueva Zelanda vs Uzbekistán, y Ecuador vs Fiyi.

El estadio cuenta con 22 palcos, plateas VIP y todos los servicios para 25 cabinas de prensa. Además, cuenta con un museo interactivo, un restaurante y bar de primer nivel.

Estadio Ciudad de la Plata

El Estadio Ciudad de La Plata es un recinto deportivo, ubicado en La Plata, Argentina, que fue considerado en el año 2003, el estadio más moderno de América Latina. Tiene capacidad para 53 mil espectadores y ha sido sede de Copa América.

Este estadio albergará partidos de los grupos C, D, E, y F, tales como: Uruguay vs Inglaterra, Brasil vs Nigeria, Honduras vs Francia, y Japón vs Colombia.

Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza

El estadio Malvinas Argentinas es un recinto de fútbol ubicado en la ciudad capital de la provincia de Mendoza, en Argentina, y tiene una capacidad aproximada de 42 mil 500 espectadores. Fue sede de la Copa Mundial de la FIFA en 1978, como también de la Copa Mundial Sub20 de 2001 y la Copa América de 2011.

Este estadio albergará partidos de los grupos C, D, E, y F, tales como: Italia vs Brasil, Honduras vs Corea del Sur, Japón vs Israel, y Uruguay vs Túnez.

Estadio San Juan del Bicentenario

El Estadio San Juan del Bicentenario es un estadio multipropósito ubicado al norte del departamento Pocito, en la provincia de San Juan, Argentina. Es utilizado principalmente para partidos de fútbol y fue una de las sedes para la Copa América 2011. Tiene una capacidad para 26 mil espectadores, siendo este el más pequeño de los cuatro designados para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Argentina 2023™.

Este estadio albergará principalmente los partidos del grupo B, tales como: Estados Unidos vs Ecuador, y Eslovaquia vs Fiyi; además del tercer partido de Argentina en el grupo A, que disputará en contra de Nueva Zelanda.