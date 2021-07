Las impresionantes imágenes de la explosión de un gasoducto en el golfo de México

La explosión de una gasoducto de la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex) provocó un fuerte incendio sobre y bajo el mar en el golfo de México.

El hecho ocurrió el viernes 2 de julio, pero las imágenes del incidente comenzaron a circular este fin de semana.

De acuerdo con el Gobierno mexicano, a eso de las 5:15 horas del viernes se registró una fuga de gas en el ducto submarino de 12 pulgadas y la presencia de fuego en el mar. Todo ello, a unos 150 metros de la plataforma satélite ubicada en la Sonda de Campeche.

Uno de los primeros en publicar imágenes fue el periodista Manuel López San Martín. En los videos se observa una bola de fuego sobre el agua, como si se tratara de una imagen apocalíptica.

Incendio registrado en aguas del Golfo de México



A 400 metros de la plataforma Ku-Charly (dentro del Activo Integral de Producción Ku Maloob Zaap)



Una válvula de una línea submarina habría reventado y provocado el incendio



Una válvula de una línea submarina habría reventado y provocado el incendio. Esta fuera de control hace 8 horas

Barcos cisterna acudieron a atender la emergencia localizada a unos 400 kilómetros de la plataforma Ku-Charly. Después de casi seis horas de trabajo lograron controlar el fuego.

Sobre el incendio registrado en aguas del Golfo de México, en la Sonda de Campeche, a unos metros de la plataforma Ku-Charly (dentro del Activo Integral de Producción Ku Maloob Zaap)



Tres barcos han apoyado para sofocar las llamas

Según Pemex, el incidente fue atendido de inmediato al activarse los protocolos de seguridad y se procedió con el cierre de las válvulas de interconexión en el ducto.

Otra explosión en el mar

Mientras ambientalistas manifestaban su rechazo a las fallas en las medidas de seguridad de gasoducto mexicano, otra explosión se registró en el mar Caspio, frente a Azerbaiyán.

Aunque al principio se habló que la explosión había ocurrido en una plataforma petrolera, se inició una investigación luego que la Compañía Estatal de Petróleo de la República de Azerbaiyán indicara que no ha sufrido ningún daño.

Video has emerged this evening on social media of a massive explosion rips through oil and gas field off coast of Azerbaijan amid fears a rig or tanker has been destroyed. The blast is said to have occurred at the Umid gas field in the Caspian Sea.

Autoridades iniciarán una investigación para determinar las causas del incidente, pues también se maneja la hipótesis que podría tratarse de una erupción volcánica, según informó el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales de Azerbaiyán.