Incautan arsenal y vehículos durante allanamiento en Escuintla

Armas de fuego, municiones y chalecos antibalas es parte de lo decomisado por las autoridades.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre un allanamiento que se realizó este sábado 6 de diciembre en la 1a. avenida de la colonia Sebastopol, en la zona 3 de Escuintla.
Esto se dio por medio de un operativo dirigido por investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), en coordinación con la Fiscalía Distrital.
En el lugar se localizó un arsenal que incluía cinco pistolas de distintos calibres, dos carabinas, una escopeta, 26 tolvas, 289 municiones de varios calibres y tres chalecos antibalas, indicó la PNC.
Además, se encontró un picop y una camioneta, los cuales fueron secuestrados para la investigación, según señalaron las autoridades.
La PNC agregó que esta diligencia se efectuó en seguimiento a investigaciones relacionadas con delitos contra la vida.