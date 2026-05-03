Destruyen plantación de droga valorada en Q55 millones

Fueron 110,068 matas de marihuana las que se localizaron.
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Este hallazgo se realizó bajo una operación de la Policía Nacional Civil (PNC) en conjunto con el Ejército de Guatemala, en Las Cruces, Petén.
En ese sector se localizaron 110,068 matas de marihuana, las cuales están valoradas en Q55 millones 34 mil, informó el Ministerio de Gobernación.
Las autoridades procedieron a la erradicación e incineración de las plantaciones; representando un golpe duro a la venta y distribución de sustancias ilícitas.
La investigación para hallar a los responsables continua en desarrollo.