La alerta de El Salvador para los turistas que ingresan por vía terrestre

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La demora en los pasos fronterizos ha generado alerta en el Gobierno de El Salvador.

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Por medio de un comunicado, el gobierno salvadoreño se ha expresado frente a los retrasos que los guatemaltecos han presentado en los puestos migratorios de las fronteras terrestres.

De acuerdo con el pronunciamiento, las demoras en los controles migratorios y aduaneros por parte de Guatemala han complicado el ingreso hacia el país vecino, el cual está siendo un gran atractivo turístico para los guatemaltecos.

El Gobierno de El Salvador informa a los turistas que ingresan por vía terrestre: pic.twitter.com/rHxklf5eFV — Gobierno de El Salvador (@Gobierno_SV) May 3, 2026

El Salvador implementa un sistema de atención de tres minutos por familia y sin filas, por lo que los retrasos en la salida desde Guatemala han encendido la alerta de las autoridades salvadoreñas.

El gobierno salvadoreño ofreció una cooperación técnica con las autoridades guatemaltecas para poder implementar medidas que faciliten el transito fronterizo, se lee en parte del comunicado.