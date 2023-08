Increíble doblete de Cristiano Ronaldo corona campeón a Al Nassr

-

Increíble doblete de Cristiano Ronaldo gana la copa para el Al Nassr

El cinco veces ganador del Balón de Oro, tuvo un papel protagonista en la coronación del club Al Nassir en la Arab Club Champions Cup.

El emocionante partido entre el Al Hilal dirigido por Rubén Neves y los de Luis Castro, transcurrió sin goles en la primera mitad.

La sorpresa llegó al minuto 51 cuando Michael Delgado abrió el marcador para Al Hilal, preocupando a los amarillos.

Michael does the SIIIIUUUU.

El panorama no mejoraba para Al Nassar porque al 71 de juego llegó la expulsión y quedaron con 10 hombres.

Viniendo de atrás, en el marcador y en número, Cristiano Ronaldo aprovechó un centro del zaguero por la derecha y empató el marcador al minuto 74 haciendo explotar al público en la grada.

⚪️ Al-Hilal 1-1 Al Nassr

Terminado el tiempo reglamentario, 90 + 8 de la reposición, aprovechando un rebote y con un certero cabezazo Ronaldo remontó el marcador al convertir el segundo del encuentro y coronó a su equipo por primera vez en la liga saudita.

⚪️ Al-Hilal 1-2 Al Nassr

El Bicho salió del partido debido a una lesión que presentó en la rodilla.

Lesión de Cristiano Ronaldo

Este es la primera final que Al Nassr disputa en sus 41 años de existencia, pero es la número 24 que Ronaldo logra ganar en su historia futbolística.