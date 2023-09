La inesperada revelación de Michelle Cohn en entrevista internacional (video)

-

La guatemalteca hizo una emotiva revelación sobre el momento en que se convirtió en madre.

Durante su gira de medios internacionales en Miami, Estados Unidos, Michelle Cohn visitó diversos sets de grabación para brindar entrevistas.

Una de ellas fue realizada en el estudio de la prestigiosa revista de espectáculos "Hola!". Ahí, la guatemalteca compartió como ha sido su experiencia desde que decidió participar en Miss Universo.

Sin embargo, Cohn hizo una inesperada revelación sobre su faceta de madre y la manera en que cambió su vida. En una conversación con la presentadora Natasha Cheij, la reina de belleza dijo:

"Yo me casé a los 21 años, también me convertí en madre a esa edad. Y la verdad es que sí, cambió mi vida pero a mejor. Me hizo darme cuenta que tengo mucho amor para dar, soy paciente, algo que pensaba que no era y me ha enseñado muchísimas cosas, además de la madurez que te da la maternidad", expresó.

Michelle añadió que desde el inicio ha tenido el apoyo de su esposo, y el ser organizada le ha permitido equilibrar su agenda siendo ahora Miss Universo Guatemala y a la vez madre de dos niños.

La noche del domingo 6 de agosto, Melanie Michelle Cohn Bech hizo historia al convertirse en la primera candidata madre en concursar en Miss Universo.

La joven que representará a Guatemala en el certamen, no ha dejado de ser entrevistada por diversos medios internacionales que destacan su belleza, personalidad, pero también su labor como madre de dos niños.

En sus redes sociales, Michelle Cohn presume algunas de las experiencias que vive cada día junto a sus pequeños hijos Luca y Bella, a quienes llama de cariño sus "pies de queso".

La guatemalteca cuenta con más de 82 mil seguidores en su perfil de Instagram, los cuales van en aumento desde que se coronó como Miss Universo Guatemala.