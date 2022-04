El inesperado negocio de Will Smith tras cachetear a Chris Rock

Desde la bofetada que propinó a Chris Rock, la vida de Will Smith ha ido cuesta abajo, pero no todo ha sido malo, pues un próspero negocio encendió la luz al final del túnel.

Perder el control en la gala de los Oscar le ha salido caro a Will Smith. Netflix, Apple y Sony suspendieron sus proyectos con el actor, la Academia aceptó su renuncia y su esposa, Jada Pinkett Smith, parece que le ha dado la espalda.

Sin embargo, no todo ha sido malo. A dos semanas del incidente, las memorias de Will Smith han vuelto a florecer y cada día se venden más y más libros sobre su biografía.

De acuerdo con la revista Forbes, desde la bofetada a Chris Rock, el libro que se publicó el año pasado, volvió a la lista de USA Today de los 150 más vendidos.

El escrito bibliográfico está en el puesto 73, convirtiéndolo en la tercera mejor semana de ventas, esto luego de haber alcanzado el espacio 3 de lista cuando recién fue publicado el año pasado.

Así fue el bofetón de Will Smith a Chris Rock en plena gala de los Oscars tras la broma sobre su mujer



Courtesy: A.M.P.A.S. pic.twitter.com/F2FFOfV8Lp — Tiramillas (@tiramillas) March 28, 2022

¿Qué revela el libro?

Las cosas no han sido fáciles para el actor. En el libro se revelan episodios muy críticos que vivió junto a su madre. En este se relata cómo él y mamá sufrieron de abusos físicos y verbales de manos de su padre, debido al alcoholismo que padecía.

Smith reconoció que en dos ocasiones ha experimentado la tentación de suicidarse. Una de ellas fue a los 13 años, cuando su madre Caroline Bright se marchó de casa, huyendo de la violencia. Resentimiento que, incluso, lo llevó a pensar en matar a su padre cuando éste luchaba contra el cáncer.

El libro fue escrito con la ayuda de Mark Manson, autor del bestseller The Subtle Art of Not Giving a F*ck.