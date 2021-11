Influencer rifa una camioneta y la ganadora fue su mamá

Los participantes del sorteo arremetieron contra la influencer, pues la ganadora del concurso que realizó fue su madre.

Lorena Garza, una reconocida influencer se encuentra en el centro de atención, luego de que realizara una rifa de una camioneta y, entre muchos participantes, la ganadora resultara siendo su mamá.

El sorteo se realizó a través de una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram, esto para que los seguidores dieran fe, pese a ello, las personas que compraron su boleto han manifestado su descontento.

Lo que terminó de molestar a las personas fue la exagerada reacción y celebración de la ganadora, pues afirman que no hay manera de comprobar que fue una farsa.

Ante lo anterior, señalaron que no se puede saber a ciencia cierta que la transmisión que hicieron fue totalmente en vivo, ya que pudo haber sido con un video pregrabado por parte de la Lotería Nacional, quienes se encargaron de cantar el sorteo.

Lluvia de críticas

Los internautas han criticado fuertemente la legitimidad del concurso, ante los señalamientos negativos de la audiencia, la influencer se pronunció al respecto y desactivó los comentarios de sus publicaciones.

"​Ayer yo estaba muy consternada porque conozco el potencial que las redes sociales tienen: sé de esta cultura de cancelación y sé que las personas están en busca del error, y precisamente por eso hicimos un trabajo que fue muy pesado con esta rifa; pesado me refiero a que hubo mucha gente de por medio, muchos días de trabajo, mucha friega. Entonces, eso se hizo con la intención de que no hubiera ningún error", declaró.

"¿Cómo explico que la Lotería Nacional no depende de mí? Si supiera quién iba a ganar, hubiera comprado boleto para los 21 millones de pesos o para todos los premios; es algo que yo no controlo, que yo no sé quién va a ganar", agregó.

Hasta el momento, la Lotería Nacional que fue la encargada de realizar el sorteo que solicitó la mujer no ha rendido ninguna postura ante la polémica.

*Con información de Milenio.