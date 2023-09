¡En vivo! Influencer rompe en llanto, el insólito motivo del "drama" se hizo viral

-

La influencer española publicó un video mientras lloraba en su carro y la grabación se viralizó en redes sociales.

La influencer española Alicia Hermoso, mejor conocida como @ByHermoss por su usuario en redes sociales, subió un video mientras lloraba en su carro, y la grabación se viralizó en redes sociales.

La TikToker europea le quiso contar a sus más de 2 millones de seguidores de la plataforma la razón de su llanto, pero jamás pensó la lluvia de críticas que le llegarían debido al video de 4 minutos.

Alicia comienza el video explicando que las últimas versiones del celular iPhone, de la marca Apple, han salido defectuosas y ella ha tenido un problema con su teléfono desde que lo compró.

Al parecer, al nuevo dispositivo "se le acaba la batería muy rápido", y debe de ponerlo a cargar "por lo menos, tres veces al día"; y es en ese momento que comienza el llanto de Alicia en su vehículo.

"Fui a la tienda para que me lo revisaran, pero la única solución que me dieron era que me devolvían el dinero. Pero yo no quiero el dinero, yo quiero mi teléfono", comentó Alicia con lágrimas en sus ojos.

"El hombre de la tienda no me quiso escuchar y la respuesta siempre era la misma. Lo peor era la manera en la que me hablaba, viéndome de arriba a abajo", agregó la joven angustiada por la situación.

En menos de 24 horas de haber publicado el video, Alicia tuvo que borrarlo debido a la gran cantidad de críticas que estaba recibiendo en la red social; "La gente se queja porque puede", decía un usuario.

"Dios le da las peores batallas a su mejores guerreros", comentaba un internauta con sarcasmo. "El tipo de problemas que quisiera tener", agregaba otra persona con intención de burla sobre el tema.

"Me han jodido el maldito día", sentenció Alicia en una historia en su cuenta de Instagram, luego de haber borrado el video de TikTok, tras haber sido visto y compartido más de 693 mil veces.