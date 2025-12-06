Sale a luz estado de salud de Jorge Ortiz de Pinedo

La muerte de Eduardo Manzano avivó la noticia sobre la salud del actor y productor Jorge Ortiz de Pinedo.
OTRAS NOTICIAS: La despedida de Jorge Ortiz de Pinedo a Eduardo Manzano de "Una familia de 10"
El director y productor dio el último adiós a Manzano, conocido como "El Polivoz" y aprovechando su asistencia al funeral, periodistas del programa "Venga la alegría" (VLA) lo abordaron y aprovecharon para preguntarle por su padecimiento.
Ortiz de Pinedo, de 77 años, afirmó que empezó a cuidar su alimentación, bajando unas 30 libras por recomendación médica, ya que esto lo prepara para el trasplante de pulmón que requiere.
"Me había descuidado, estaba muy gordito", expuso el actor. "Los doctores me dijeron 'no puede estar así de gordito porque si le van a poner pulmones nuevos, los pulmones necesitan espacios para respirar, ensancharse. Si está la panzota, no hay espacio para los pulmones", explicó.
El famoso contó que sigue en la lista de espera para recibir el trasplante de pulmón, proceso que será realizado en México.
"Sería una esperanza para muchos que no tienen que ir al extranjero para hacerlo (un trasplante)", dijo, manteniendo la esperanza, "mientras Dios me dé licencia y pueda trabajar, yo soy un hombre muy feliz".
MIRA: