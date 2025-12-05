La despedida de Jorge Ortiz de Pinedo a Eduardo Manzano de "Una familia de 10"

-

Jorge Ortiz de Pinedo se despidió con una carta de su compañero y amigo Eduardo Manzano, Polivoz, con quien compartió escena en "Una familia de 10".

La comedia mexicana está de luto luego de que Manzano, uno de los exponentes más importantes del género, partiera a los 87 años.

El entrañable programa de televisión de los 70, "Los Polivoces", dejó una huella en toda una generación y recientemente chicos y grandes se enamoraron de los descaros del "Abuelo", de la famosa y numerosa familia.

Ortiz de Pinedo decidió dedicarle unas palabras que tocaron el corazón de muchos.

"Hoy 5 de diciembre dejó de existir Eduardo Manzano... con su gracia, talento y simpatía no hizo reír con sus imitaciones magistrales y con la creación de personajes inolvidables como el de Don Arnoldo López 'El abuelo', de 'Una familia de Diez', es indiscutiblemente un ícono de la comedia mexicana", dijo.

"...Será siempre una figura que recordaremos con admiración, respeto y cariño, destacando en sus inicios con Enrique Cuenca", expresó.

