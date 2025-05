Inician de manera oficial las conversaciones con EE. UU. por tema arancelario

-

Las conversaciones entre la delegación de alto nivel que viajó a EE. UU. para abordar el tema de las relaciones comerciales, incluidos aranceles, dieron inicio este martes en Washington D.C.

La delegación de alto nivel que viajó a Washington D.C., Estados Unidos, para iniciar conversaciones sobre las relaciones comerciales, con énfasis en el tema arancelario, sostuvo una primera reunión este martes.

El encuentro se llevó a cabo con Jameson Greer, representante comercial de EE. UU. (USTR, por sus siglas en inglés) y su equipo, frente a la delegación guatemalteca, integrada por el canciller Carlos Martínez, la ministra de Economía Gabriela García y Hugo Beteta, embajador de Guatemala en dicho país.

En la reunión, Guatemala entregó el informe que responde a las áreas identificadas en el más reciente reporte de barreras comerciales elaborado por el USTR. En el reporte fueron incluidas las acciones en materia de modernización aduanera, facilitación del comercio y mejora de estándares fitosanitarios.

También fueron incorporadas los avances sobre protección a la propiedad intelectual, así como modernización portuaria.

Un comunicado emitido por las autoridades locales indica que "el embajador Greer reconoció la estrategia planteada por el Gobierno de Guatemala y expresó su satisfacción de contar, desde el inicio, con una hoja de ruta y resultados concretos obtenidos a la fecha".

Otras reuniones

Por aparte, habrá reuniones con el sector empresarial, con una comitiva integrada por unas quince personas, según dieron a conocer representantes del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif).

Entre los representantes del último sector, se prevé la participación de delegados de la Asociación de la Industria de Vestuario y Textiles (Vestex), así como de las asociaciones empresariales dedicadas a la producción de banano y café.

Trabajo coordinado

Un comunicado emitido por el Cacif, señala que con el Gobierno "trabajan de forma coordinada en una agenda orientada a fortalecer el clima de inversión, facilitar el comercio y generar más empleos de calidad".

La reunión se dio en el marco de la imposición de un 10 % de aranceles a las importaciones guatemaltecas decretado por el gobierno encabezado por el presidente de EE. UU., Donald Trump.