Inicio de clases presenciales depende de aumento de vacunación

El presidente Alejandro Giammattei dijo que la apertura de clases depende de que la afluencia a la vacunación aumente.

En una reunión con el gobernador y alcaldes de Izabal, durante la Cuarta Gira Presidencial, el gobernante hizo énfasis en la importancia de aumentar la vacunación para poder iniciar las clases presenciales previstas para el 15 de febrero 2022, pero para ello necesita del apoyo de los alcaldes. Para los menores de edad, Giammattei refirió que están a la espera de la llegada de las vacunas Pfizer que ya fueron pagadas en el mecanismo Covax.

La meta son 1.4 millones de niños entre 12 a 17 años a ser vacunados entre noviembre 2021 y la primera quincena de febrero 2022. "Si queremos abrir las escuelas, los patojos están necesitados de regresar a las escuelas . Por la salud mental de los niños tenemos que abrir las escuelas, pero tenemos que vacunar a los adultos" , señaló Giammattei, y dijo que si se logra vacunar a los adultos se tendrá éxito con los niños.

La vacuna es acto eminentemente personal y no es obligatoria, “la gente cree en lo que dicen en la redes sociales y otras personas, pero creen mal”, explica Giammattei al asegurar que la vacuna es segura, que no causa infertilidad, que previene la mortalidad por Covid-19 y ayuda a que en caso se infecte la enfermedad no será de gravedad.

#EnDirecto | Inicia Cuarta Gira Presidencial con reunión con Gobernador y Alcaldes de Izabal. https://t.co/6UzpWpZEJz — Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) October 22, 2021

"La única manera de derrotar esta pandemia es vacunándonos", puntualizó. “Necesito que el gobernador se active, no es de estar sentado, es de salir junto a los alcaldes, enfatizó con el fin de motivar a que los líderes comunitarios apoyen las jornadas de vacunación.

“Tenemos 6 mil soldados dedicados a la vacunación de 17 mil que tenemos, están en funciones de vacunación, 1,194 policías están trabajando en vacunación, a parte de los vacunadores que tenemos en el Ministerio de Salud”, aseguró Giammattei para dar garantía que hay personal dispuesto a la vacunación.

Giammattei dijo que en necesario que los niños salgan del encierro por la pandemia y poder reintegrarlos a las clases, pero se necesita del apoyo de la población para poder formalizar las clases.