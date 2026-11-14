Sorprenden a dos hombres y una mujer tirando basura en zona 7 (Video)

Una cámara municipal evidenció cuando dos hombres descendieron de un camión y abandonaron la basura en la calle sin imaginar que un agente los sorprendería.
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El pasado 12 de noviembre, tres personas a bordo de un camión abandonaron basura sobre la vía pública en la zona 7 de la ciudad.
Según la información compartida por el video, el hecho se registró en la colonia Landívar, cuando dos hombres y una mujer se parquearon y empezaron a bajar una gran cantidad de residuos.
En las imágenes se observa que en mientras dejaban la basura, un agente de la Policía Municipal de Tránsito sorprendió a los involucrados.
Ante este hecho, se les impuso una multa de Q300 siguiendo la normativa de ley. En la grabación también se observó de cerca el basurero clandestino.
El pasado 8 de noviembre ya se había registrado un hecho similar en el mismo lugar y también se impuso la multa correspondiente.