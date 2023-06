Instructor de gimnasio alertó sobre los carros que lo perseguían

-

Estos son los detalles del día de la desaparición del instructor de gimnasio de Zacapa.

El instructor de gimnasio zacapaneco, Josué Daniel Vargas Morales, quien fue reportado como desaparecido desde el pasado 29 de mayo, logró enviar una nota de voz a una persona allegada, con la que trató de alertar que estaba en peligro.

Según logró mencionar Josué Daniel, mientras se encontraba conduciendo su vehículo e iba en la ruta que lo llevaría a su destino, fue interceptado por hombres que se movilizaban en cuatro vehículos.

"Me llevan como cuatro carros adelante y no me quieren decir para dónde vamos. Es un L200 blanco, una Runner y un mazdita, ahorita le voy a mandar la ubicación. Cualquier cosita le dice a mi mamá por si yo no aparezco o no le respondo", fue la alerta que envió Josué sobre las personas que lo interceptaron. Familiares y amigos sospechan que el joven fue secuestrado.

El audio al que tuvo acceso Soy502 y que fue proporcionado por una fuente que prefirió estar bajo anonimato por seguridad, fue enviado vía WhatsApp a las 18:53 horas del 29 de mayo.

Pero, la última conexión de Josué Daniel en su WhatsApp fue a las 19:11 horas de ese mismo día.

MP inició investigación

El Ministerio Público (MP) confirmó a Soy502 que se ha iniciado una investigación sobre la desaparición de Josué Daniel Vargas Morales, tras ser reportado como desaparecido por sus familiares.

De acuerdo con el ente investigador, el caso está a cargo de la Fiscalía de Distrito de Zacapa, quienes luego de localizar un vehículo quemado en el ingreso al basurero municipal ubicado en la Colonia Conevisa de ese departamento, procesaron la escena para individualizar al propietario del vehículo.

El hallazgo se registró el 29 de mayo, aproximadamente a las 21:50 horas. Sin embargo, el MP explicó que la denuncia de desaparición de Vargas Morales fue puesta hasta el 31 mayo.

Asimismo, el MP externó que han realizado las diligencias correspondientes tomando declaraciones testimoniales, entrevistas a testigos, extracción de pruebas de ADN a la progenitora del joven, para así cumplir con la finalidad de las solicitudes judiciales pertinentes y localizar a Vargas Morales.

Familia pide ayuda

Varios miembros de la familia de Josué han usado sus perfiles sociales para agotar recursos y difundir información sobre sus características y otros datos que ayuden a ubicarlo.

Tras varios días de angustia, también han publicado mensajes emotivos dedicados al instructor, quien es una persona muy conocida y querida en Zacapa.

"Regresa a casa Josue te estamos esperando", escribió una tía de Josué en sus redes sociales.

"Ayúdenos a seguir compartiendo mi sobrino sigue sin aparecer son horas de angustia de no saber nada de él, si alguien sabe algo de el favor de informarnos", se lee en otra publicación.