¡CAMPEONES! Inter derrota al Parma y logra su título 21 en la Serie A

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El Inter de Milán aseguró matemáticamente sin más demora su título de campeón número 21 de la liga italiana y lo hizo además festejando ante sus tifosi, gracias a su victoria 2-0 sobre el Parma, este domingo en la jornada 35 de la Serie A.

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Con 82 puntos, el Inter amplía a 12 puntos su ventaja sobre el Nápoli (70), que el sábado empató 0-0 en el campo del Como y que ya no podrá revalidar su Scudetto, ya que quedan apenas tres fechas (nueve puntos en juego) para el final del campeonato.

En el partido que coronó al Inter por tercera vez en seis años, el francés Marcus Thuram (minuto 45+1) y el armenio Henrikh Mkhitaryan (80) firmaron los tantos para permitir la fiesta en el estadio Giuseppe Meazza.

Una racha de quince partidos sin perder (14 victorias, un empate), entre finales de noviembre y finales de febrero, fue la garrocha que dio impulsó al Inter para este éxito tempranero.

Ahora, el objetivo para el cuadro dirigido por Cristian Chivu será poder sellar el doblete nacional, ya que está clasificado para la final de la Copa, donde se medirá a la Lazio el 12 de mayo.

Ganar en la misma temporada la Serie A y el torneo copero es algo que el Inter solo consiguió anteriormente en dos ocasiones (2005-2006 y 2009-2010) y que espera conseguir esta campaña.