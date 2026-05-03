Arbeloa elogia a Vinícius tras victoria del Real Madrid: “Es una amenaza total”

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El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, no escatimó elogios hacia Vinícius Jr. tras su actuación decisiva en la victoria 2-0 ante el Espanyol de este domingo.

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"Es una amenaza total cada vez que toca el balón", afirmó el técnico en conferencia de prensa, donde también destacó al brasileño como "el líder de la parcela ofensiva del equipo".

Arbeloa explicó además que decidió sustituir a Vinícius para preservarlo de cara al próximo Clásico ante el Barcelona. "No quería arriesgarlo. Es un líder nato, un compañero al que todos quieren. Estoy muy orgulloso de tenerlo", añadió.

@AArbeloa17: "Vini Jr. ha hecho un partidazo, es un líder y una amenaza cada vez que coge el balón".

️ Rueda de prensa ➡️ RM Play — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 3, 2026 Consultado sobre la situación de Kylian Mbappé, quien realizó un viaje personal mientras se recupera de una lesión, el entrenador aclaró que el seguimiento de los jugadores en ese proceso corresponde al cuerpo médico del club.

Sobre la disponibilidad del francés para el Clásico, indicó que dependerá de su evolución en los próximos días, y se mostró optimista respecto a la posible reaparición de Dani Carvajal antes del cierre de la temporada.