Luciérnagas, linternas del bosque: ¿Dónde ver en Guatemala?

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Ver luciérnagas es un espectáculo que debes apreciar por lo menos una vez en tu vida, en estos sitios de Guatemala puedes apreciarlas.

Son insectos escarabajos de la familia Lampyridae, conocidos por su capacidad de emitir luz propia o bioluminiscencia.

Son insectos de cuerpo blando generalmente nocturnos y viven en zonas húmedas y boscosas, brillando en tonos verdes, amarillos o naranjas, se encuentran en peligro de extinción debido a la pérdida de su hábitat y la contaminación lumínica.

Foto: Greenpeace.

¿Por qué emiten luz?

Utilizan esta iluminación para cortejo de apareamiento, para comunicarse y como defensa y es una reacción química en su abdomen.

Su presencia indica que el entorno natural se encuentra en buenas condiciones ambientales.

En qué fecha aparecen en Guatemala

La temporada de luciérnagas coincide con el inicio de la época de lluvia, en junio, julio y agosto.

Dónde verlas en la ciudad y el interior

Se encuentran en el Bosque Montano, Bosque Mixto y Bosque Nuboso. En ciertas áreas de Mixco, cercanas al Cerro Alux, en zonas residenciales de Carretera a El Salvador, aledañas al bosque, Parramos Chiquito, municipio de Nebaj, Quiché, en Chimaltenango, Alta Verapaz, y en Petén, entre otros.

En zonas urbanas la cantidad de luciérnagas disminuyó de forma drástica por el crecimiento de las ciudades y exceso de luces artificiales y el exceso constante de químicos y pesticidas en las siembras de maíz y otros cultivos debido a que las larvas que viven en la tierra.

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