Sinner gana su primer título en Madrid y hace historia en el tenis

El número uno del mundo Jannik Sinner ganó este domingo su primer Masters 1000 de Madrid tras imponerse en la final en la Caja Mágica al alemán Alexander Zverev por 6-1 y 6-2.
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Sinner se convierte así en el primer tenista en conquistar cinco Masters 1000 consecutivos, superando los cuatro de Novak Djokovic y Rafael Nadal.
"Nunca podría compararme con Rafa, Novak y Roger (Federer). Lo que han logrado es increíble, durante más de 10 o 15 años", dijo Sinner tras el encuentro.
El italiano de 24 años se convierte también en el primero en ganar de forma consecutiva los cuatro primeros torneos de esa categoría del año (Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid). Además, se apuntó su victoria consecutiva 23 y se anotó uno de los Masters 1000 que faltaban en su palmarés.
Al italiano ya solamente le queda ganar en su país, en Roma, para completar el circuito de citas de esa categoría.
Su nueva victoria llega a apenas unas semanas de Roland Garros, el gran título que también está ausente de sus vitrinas.