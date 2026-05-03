Insivumeh prevé ambiente cálido y lluvias con actividad eléctrica para este lunes

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El inicio de semana será caluroso según el pronóstico del instituto meteorológico nacional.

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El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que para este lunes 4 de mayo de 2026 se esperan condiciones de ambiente cálido y soleado en gran parte del territorio nacional.

Las condiciones climáticas de este inicio de semana se dan como resultado del debilitamiento en la presión atmosférica.

De acuerdo con la sinopsis oficial, durante el amanecer se prevén áreas con neblina, especialmente en zonas montañosas, donde no se descartan nublados locales.

Para la mañana, predominarán condiciones con pocas nubes en la mayor parte del país.

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El Insivumeh detalló que las temperaturas incrementarán hacia el mediodía, con valores máximos particularmente elevados en Petén y regiones del oriente, donde podrían oscilar entre los 37 y 41 grados Celsius, lo que generará una sensación térmica intensa en esas zonas.

Para la tarde y noche, se pronostican lluvias acompañadas de actividad eléctrica en regiones del suroccidente y Bocacosta, mientras que en el suroriente y Alta Verapaz estas precipitaciones serían más aisladas y de carácter local.

En el resto del país se mantendrán condiciones con pocas nubes.

Asimismo, se espera que el viento del norte cambie a dirección sur con intensidad moderada en la ciudad capital, lo que podría influir en la variación de las condiciones térmicas durante el transcurso del día.

El Insivumeh advirtió sobre la posible formación de tormentas locales severas, que podrían incluir abundante lluvia, viento fuerte y caída de granizo en áreas elevadas.

Además, alertó sobre el riesgo de incendios forestales y golpes de calor en personas y animales, debido a las altas temperaturas.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones, evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratada y atender las indicaciones oficiales ante la probabilidad de lluvias y condiciones extremas durante la jornada.