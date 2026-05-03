Hondureño intenta secuestrar a niña frente a su familia en Petén

- El incidente se produjo a plena luz del día y la intervención de vecinos evitó el delito. OTRAS NOTICIAS: La pareja que fue asesinada a pocos metros de su vivienda Una niña de seis años estuvo cerca de ser sustraída de un vehículo cuando un hombre intentó llevársela por la fuerza en Santa Elena, Petén. El hecho ocurrió en una de las calles del área central, donde, según vecinos, el hombre habría intentado bajar por la fuerza a la menor que se encontraba dentro de un vehículo. Reynaldo Paz Suárez, de 30 años, de nacionalidad hondureña, fue capturado por la Policía Nacional Civil (PNC) luego de ser retenido por vecinos. El hombre fue retenido por testigos que evitaron que escapara de la escena del hecho. (Foto: Roberto Morales) Testigos afirman que el sospechoso intentó huir al notar la presencia del padre de la niña; sin embargo, fue retenido por vecinos del sector, quienes lo entregaron a la Policía. Se desconoce qué motivó al hombre a intentar el secuestro de la menor. (Foto: Roberto Morales) El hombre ahora deberá enfrentar a la justicia para tratar de responder por sus actos al margen de la ley.