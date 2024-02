¡Champions League! El Inter le pega primero al Atlético y el Dortmund sobrevive

-

Este martes 20 de febrero iniciaron dos nuevas llaves de octavos de final en la Champions League.

Los octavos de final en la UEFA Champions League continúan, y este martes 20 de febrero iniciaron las llaves entre el Inter de Milán contra el Atlético de Madrid y el PSV frente al Borussia Dortmund.

El encuentro entre italianos y españoles era uno de los más llamativos de la jornada, y el compromiso no decepcionó, con una auténtica batalla campal en el estadio Giuseppe Meazza.

Inter de Milán 1-0 Atlético de Madrid

Por segunda vez en toda su historia, el Inter y el Atlético se vieron las caras en una competición europea, y el enfrentamiento entre los dos equipos de Diego "El Cholo" Simeone fue como él: caótico.

El partido se definió en los últimos 10 minutos, con una gran anotación de Marko Arnautovic, que aprovechó a la perfección un rebote del arquero Oblak, que había detenido el ataque 'Nerazzurri'.

Marko Arnautović GOAL!!!! ⚽️ pic.twitter.com/S8lgfA4kjc — Inter Xtra (@Inter_Xtra) February 20, 2024

PSV Eindhoven 1-1 Borussia Dortmund

A pesar de llegar como favorito a los Países Bajos tras haber finalizado en la primera posición del "Grupo de la Muerte", el Borussia Dortmund no pudo obtener la victoria en su visita al PSV Eindhoven.

El conjunto neerlandés logró demostrar por qué está en esta fase de la competición y que la eliminación previa al Sevilla no había sido casualidad; los comandados por Luuk de Jong quieren sorprender.