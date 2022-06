Inundaciones sin precedentes obligan a cerrar el Parque Yellowstone en EE.UU.

La famosa reserva natural de Yellowstone en EE.UU. cerró por primera vez en 24 años, debido a las fuertes lluvias y deslizamientos de tierra.

Históricas inundaciones a lo largo del río Yellowstone han arrastrado puentes, casas y carreteras en la ciudad de Montana, lo que también obligó a cerrar, por primera vez en 24 años, el Parque Nacional Yellowstone.

"Nuestra primera prioridad fue evacuar la sección norte del parque, donde tenemos múltiples fallas en caminos y puentes, deslizamientos de tierra y otros problemas", dijo el superintendente de Yellowstone, Cam Sholly, en un comunicado.

Mientras que en las redes sociales los usuarios han publicado videos de viviendas arrastradas y el incremento en el caudal del río.

También se observa cómo la fuerza del agua del río Yellowstone prácticamente arrancó un puente y lo arrastró con una gran fuerza.

En imágenes aéreas publicadas por el Parque, se observa el incremento del caudal en el río y la fuerza y velocidad con la que avanza, mientras va provocando daños estructurales en la carretera.