Léster Martínez, el invicto guatemalteco que sigue haciendo historia en el boxeo

Con esta victoria, Martínez consolidó su posición como uno de los boxeadores más destacados de la actualidad

El 22 de marzo de 2025, el Orange Show Events Center de San Bernardino, California, se convirtió en el escenario de uno de los enfrentamientos más esperados del año en el mundo del boxeo.

Después de dos posposiciones debido a problemas de salud, el guatemalteco Léster Martínez, originario de San Benito Petén, finalmente se enfrentó al estadounidense Joeshon James, generando una gran expectativa entre los aficionados al boxeo.

(Foto: recuperada de La Nación)

La tensión se palpaba en el aire desde un día antes, cuando se llevó a cabo la ceremonia de pesaje oficial. Martínez y James se enfrentaron en la báscula, registrando pesos de 167.6 y 167.8 libras, respectivamente, ambos dentro del límite de la categoría supermediano.

La experiencia y el talento de Martínez eran evidentes en su impresionante récord invicto de 18 victorias, 15 de ellas por nocaut. Por su parte, James contaba con una marca de 9 victorias, 2 empates y ninguna derrota, lo que lo convertía en un oponente formidable para el guatemalteco.

Combate ente Léster Martínez y Joeshon James

Desde el primer asalto Martínez adoptó una estrategia agresiva, buscando dominar el ritmo y la potencia del combate. Mientras tanto, James intentó mantener la distancia y contrarrestar los ataques del guatemalteco con movimientos rápidos y golpes de contragolpe.

Así fueron las dos veces que Lester Martínez mandó a la lona a Joeshon James



El guatemalteco se llevó la victoria por la vía del nocaut en el cuarto asalto.pic.twitter.com/EgHru9tMCu — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) March 23, 2025

En el tercer asalto, Martínez logró conectar una combinación de golpes que enviaron a James a la lona por primera vez en la pelea. Aunque James logró levantarse antes de la cuenta de diez, quedó claro que Martínez tenía la superioridad en términos de potencia y precisión.

MARTINEZ STOPS JAMES



Lester Martinez scores two huge knockdowns on the way to a 4th Round stoppage win over Joeshon James



Huge statement from the unbeaten Super Middleweight Contender pic.twitter.com/rL88DG8z7V — Tokkerū (@ATokkers5) March 23, 2025

El cuarto asalto resultó ser el punto de inflexión. Martínez, consciente de su ventaja, intensificó su ataque. A mitad del asalto, conectó una serie de golpes contundentes al cuerpo y rostro de James, quien cayó a la lona por segunda vez.

El árbitro, evaluando la condición de James, decidió detener el combate y declaró a Martínez ganador por nocaut técnico.

Lester Martinez lowers the BOOM on Joeshon James…



Martinez is a Dawgpic.twitter.com/c7WGldMjvP — Vinny’s Corner (@VinnysCorner1) March 23, 2025

Con su nocaut técnico sobre James, Martínez demostró una vez más por qué es considerado uno de los mejores boxeadores de su generación

