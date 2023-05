¿Qué se hizo? La actriz Meg Ryan reaparece y luce irreconocible

La actriz actualmente 61 años y nunca ha hablado de procedimientos estéticos que se haya realizado.

Michael J. Fox recientemente estrenó un documental con el título Still, una película sobre la vida del actor luego de enterarse que tenía Parkinson.

Una de sus más queridas amigas, la actriz y protagonista de "Cuando Harry encontró a Sally", asistió al evento luego de estar seis meses fuera de las cámaras. Sin embargo, los internautas no la reconocieron en las fotografías.

Así se ve Meg Ryan actualmente. La foto fue en NY, en una proyecciòn del documental Still: A Michael J. Fox Movie, de su amigo Michael J. Fox. Ambos actores tienen 61 años. pic.twitter.com/cpryNGl75V — Roberto Rodríguez M. #SOSUCRANIA (@esosiquetetengo) May 5, 2023

La actriz es recordada por una exitosa carrera, pero desde hace años se ha hablado de las posibles cirugías estéticas que podrían haber distorsionado su rostro.

Muchos usuarios de las redes dicen que ha utilizado bótox, y que por eso la artista de "Top Gun" ha perdido la belleza que alguna vez la caracterizó.

La mujer, en su cuenta de Instagram, suele compartir imágenes de hace años donde podemos ver el cambio del tiempo.

View this post on Instagram A post shared by Meg Ryan (@megryan)

Ryan nunca ha confirmado ni negado si se ha sometido a algún procedimiento, los comentarios de sus publicaciones y cualquier aparición que haga, siempre hablan del cambio y el parecido que tiene con Madonna, a quien también la han criticado por el envejecimiento de su rostro.

Yikes…just say no to Botox and fillers ladies. Don’t take it from me, take it from Madonna and Meg Ryan pic.twitter.com/XsfZV0FWhW — Lucy Riles (@LucyRiles) May 5, 2023

¿Qué pasó con la actriz en los últimos años?

Su próximo proyecto todavía no ha llegado a la pantalla grande, pues se encuentra en postproducción, en donde trabajó como directora para "What Happens Later".

Muchos esperaban verla en la segunda película de Top Gun, pero el director de la cinta comentó que no sería posible por las muchas tramas que ya tocaba la película.

Sin embargo, Kelly McGillis, de 64 años, comentó en una entrevista que no se le pidió regresar por su apariencia. "Soy vieja, y estoy gorda, y me veo apropiada para mi edad, y de eso no se trata toda la escena".

*Con información de People y Fuera de foco