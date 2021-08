Isaac Farchi renuncia a Pronacom y niega reuniones con los rusos

El excandidato a la Presidencia, Isaac Farchi, renunció al cargo de coordinador general adjunto del Comité Ejecutivo del Programa Nacional de Competitividad (Pronacom), luego de los señalamientos de haber acompañado a la delegación rusa que habría buscado varios negocios en el país.

De acuerdo con testigos, Farchi habría sido el encargado de acompañar a, por lo menos, dos delegaciones de rusos-israelís que visitaron el país entre este y el año pasado, hecho que negó categóricamente.

Farchi fue nombrado como coordinador general adjunto de Pronacom en marzo del año pasado, con el propósito de impulsar la atracción de inversiones a Guatemala.

En conferencia de prensa, el excandidato a la Presidencia aseguró que no estuvo en ninguno de los viajes acompañando a las delegaciones, debido a que estaba convaleciente por una intervención quirúrgica que le practicaron.

Además, acusó a diputados, así como gente particular "con intereses políticos y queriendo ganar notoriedad", y calificó de "asquerosa ola de calumnias, ataque públicos y sistemáticos, racistas, xenofóbicos y sin fundamento" en su contra.

A criterio del político, los supuestos ataques en su contra se derivan por aceptar el cargo en Pronacom y dijo que la labor la realizaba ad honórem.

"Aclaro categóricamente (que) nunca estuve en esas negociaciones con dicha delegación de la federación rusa. No se me asignó jamás ni acompañar ni ser anfitrión o delegado para atender a ninguna delegación de la federación rusa que se ha mencionado estuvo en el país... no asistí ni estuve en ningún viaje con la supuesta delegación rusa, por lo que niego categóricamente las acusaciones", manifestó en la conferencia de prensa.

Sin embargo, en una citación del 25 de agosto en la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), el ministro de Economía, Antonio Malouf, aseguró que Farchi, si bien no estuvo como delegado de gobierno, sí fue invitado a "partir el pan" en una cena religiosa.

Además, bajo juramento en una citación anterior (17 de agosto), Malouf también indicó que Farchi había sido invitado a una cena cuando aún no estaba en Pronacom, hecho que este 25 de agosto lo negó y dijo que "se confundió".

De acuerdo con testigos, el excandidato a la Presidencia ha participado en, por lo menos, dos reuniones de delegaciones de rusos-israelí en el país, realizadas en febrero del año pasado y en abril de este año.