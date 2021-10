Ivonne Montero se une a la lista de los antivacunas y le llueven críticas

Ivonne Montero asegura que su intuición no le permite vacunarse contra el Covid-19, pese a sufrir secuelas pulmonares tras haberse infectado.

La actriz mexicana Ivonne Montero está envuelta en fuertes críticas tras confesar que no se quiere vacunar contra el Covid-19.

Pese a que Montero aún presenta secuelas del virus del SARS-CoV-2, dio un no rotundo a las vacunas anticovid.

"En las vacunas tengo ahí un tema bastante delicado amor, evidentemente yo me pongo a leer, yo cuestiono todo la verdad… es un tiempo de vida que estamos viviendo muy difícil”, expresó.

De acuerdo con Tv Notas, cuando Ivonne se había infectado de Covid-19 confesó que tenía miedo de morir, pero al parecer eso no ha sido razón suficiente para que opte por inocularse.

Y aunque muestra una seria preocupación por el virus, afirmó que tampoco vacunará a su pequeña hija, pues su intuición le dice que no.

"Yo quiero vacunarme, lo voy a hacer pero en el momento en el que yo vea que realmente la vacuna está teniendo un resultado. A mí, mi intuición me dice no vacunarme en este momento, a mi hija no la pienso vacunar definitivamente porque esta vacuna es muy fuerte, y ataca mucho al miocardio”, confesó.

Duda de las vacunas

Ivonne Montero, además enlistó a la prensa mexicana cuales son sus principales motivos para hacerlo; detalló que las vacunas no protegen a los contagios del virus y la muerte.

Según Montero, varias personas cercanas a ella han fallecido aún teniendo su esquema completo.

"Lo que te puedo decir es que han muerto más de 5 personas cercanas mías vacunadas con las 2 dosis, entonces esto de que ‘ya estoy vacunado’ y ya, no mi amor, ten cuidado porque igual te infectas, igual contagias e igual te mueres”, contó.

Los comentarios ante sus recientes declaraciones no se hicieron esperar, en redes sociales varios usuarios la criticaron por su decisión.

(Foto: captura de pantalla)