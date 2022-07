James Webb capta impresionante imagen de una galaxia fantasma

El telescopio James Webb logró captar y obtener datos de una galaxia fantasma, las imágenes han dejado sorprendido a los astrónomos.

Otra imagen que fue captada por el telescopio James Webb ha dejado impresionado a los astrónomos. Se trata de la fotografía de una galaxia fantasma identificada como "galaxia NGC 628 o Messier 74".

Esta galaxia fantasma está a 32 millones años luz de la Tierra, y en la imagen se exhiben sus brazos púrpuras en forma de espiral.

Según Gabriel Brammer, astrónomo del Cosmic Dawn Center en el Instituto Niels Bohr de la Universidad de Copenhague, la galaxia fue captada el 17 de julio.

Por otra parte, se explicó que los brazos arremolinados de la galaxia fantasma no son púrpura, pero parecen de ese color debido a que las moléculas con las que está compuesta la galaxia emiten radiaciones.

Es decir, ese color proviene de la longitud de ondas que emite la radiación dentro de la galaxia.

(Foto: NASA)

Asimismo, Christine Pulliam, miembro de la misión del telescopio James Webb, dijo a Daily Mail, que los datos obtenidos de esta galaxia son reales y propios de Webb.

Además, añadió que hay programas de Webb que permiten mantener los datos en secreto durante un año, esto para que los científicos de la NASA puedan analizarlos y estudiarlos.

¿Qué es una galaxia fantasma?

Las galaxias tienen materia oscura la cual no se ver ya que no interactúa con el campo electromagnético no se refleja ni es absorbida por otros materiales, pero eso no significa que no esté ahí, ya que influye gravitacionalmente a las galaxias actuando como si fuese una especie de pegamento, haciendo que estas permanezcan unidas, además de controlar el movimiento de la materia que sí que es visible. Las galaxias normales poseen de esta materia, a diferencia de las galaxias fantasma, las cuales podrían no tener materia oscura.

*Con información de Daily Mail.