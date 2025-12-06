¡Por segunda vez! Captan a Jason Momoa durante la "Residencia" de Arjona (video)

Por segunda noche consecutiva, el famoso actor fue visto entre el público de la "Residencia" de Ricardo Arjona.
OTRAS NOTICIAS: Adria Arjona se luce con especial prenda en residencia de Ricardo Arjona
En uno de los palcos se observó, por segunda noche, al actor de "Aquaman", Jason Momoa, siendo espectador de la "Residencia" de Ricardo Arjona, durante su presentación del viernes 5 de diciembre en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
Junto a él estaba Adria Arjona, quien aplaudía y aclamaba la presentación de su padre.
Los asistentes al concierto pudieron observar a Momoa pese a que usaba gafas de sol, gorro y portaba un collar guatemalteco.
Míralo aquí