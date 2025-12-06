Jason Momoa disfruta de la gastronomía guatemalteca en zona 4

Jason Momoa degustó de una cena en la zona 4, tranquilo, disfrutando del ambiente nocturno de la ciudad de Guatemala.
El actor de Hollywood visitó "4 Grados Norte" cenando en "Mercado 24", uno de los restaurantes que se encuentra en el puesto "Latin América's 50 Best Restaurants".
A través de Tik Tok se filtró contenido donde captan a Momoa caminando hacia el local acompañado de sus amigos y de Adria.
Adria Arjona y Jason Momoa también hicieron un recorrido por la zona 1, haciendo compras en el Mercado Central, luego acudieron al concierto de Ricardo Arjona en el Teatro Nacional, donde el actor portó los accesorios que adquirió en el Centro Histórico.
