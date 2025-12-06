Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Jason Momoa disfruta de la gastronomía guatemalteca en zona 4

  • Por Selene Mejía
06 de diciembre de 2025, 11:06
Jason Momoa continúa conociendo la ciudad. (Foto: Instagram)

Jason Momoa continúa conociendo la ciudad. (Foto: Instagram)

Jason Momoa degustó de una cena en la zona 4, tranquilo, disfrutando del ambiente nocturno de la ciudad de Guatemala. 

OTRAS NOTICIAS: Captan a Jason Momoa en el Mercado Central de la ciudad de Guatemala

El actor de Hollywood visitó "4 Grados Norte" cenando en "Mercado 24", uno de los restaurantes que se encuentra en el puesto "Latin América's 50 Best Restaurants". 

A través de Tik Tok se filtró contenido donde captan a Momoa caminando hacia el local acompañado de sus amigos y de Adria

RECUERDA: Jason Momoa asiste junto a Adria a "Residencia" de Ricardo Arjona

Adria Arjona y Jason Momoa también hicieron un recorrido por la zona 1, haciendo compras en el Mercado Central, luego acudieron al concierto de Ricardo Arjona en el Teatro Nacional, donde el actor portó los accesorios que adquirió en el Centro Histórico. 

MIRA: 

Foto: Pablo ARV.
Foto: Pablo ARV.

momoa mercado 24
Foto: Pablo ARV.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar