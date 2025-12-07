Versión Impresa
Jason Momoa disfruta de un paseo en Tikal

  • Por Selene Mejía
06 de diciembre de 2025, 18:21
Jason Momoa conoceal Parque Nacional Tikal. (Foto: Tik Tok)

Jason Momoa y Adria Arjona fueron captados a la entrada del Parque Nacional Tikal la tarde del 6 de diciembre. 

La pareja viajaba en la "palangana" de un pic up rumbo a la selva protegida donde se encuentra uno de los sitios más importantes de la civilización maya. 

La usuaria Lau Loarca notó el arribo de los famosos al lugar y los grabó. "Cuando estás de paseo en Tikal Petén y de repente..." escribió junto al clip. 

jason momoa adria arjona

"Saludos hasta Escuintla, saludos a Arjona", le gritó Lau al actor y músico entre risas. 

Momoa está conociendo los lugares más emblemáticos de la tierra del padre de su novia y este sábado aprovechó hacer un viaje en helicóptero y acercarse más a la cultura nacional. 

Ney Segura también mostró el instante en el que la pareja ingresó poniendo atención a su guía, preparados para vivir la experiencia. 

JASON MOMOA Y ADRIA ARJONA CAPTADOS POR LOS FANS: 

@lau_loarca Lo encontré, lo encontré! 6/12/2,025 #JasonMomoa #AdriArjona #tikalpeten #fyp #guatemala ♬ Mi País - Ricardo Arjona

@ney_segura1 #aquaman #jasonmomoa Jason Momoa en Tikal Adria Arjona #Tikal ♬ Powerful songs like action movie music - Tansa

@ruiz06855 #ricardoarjona #adriarjona#jasonmomoa#tikal ♬ sonido original - _/110

@charlie_5717 Aquaman Jason Momoa y Adri Arjona en Tikal Guatemala. #jasonmomoa #busmargarita #viajerosguatemala ♬ Aquaman and the Lost Kingdom - Rupert Gregson-Williams

