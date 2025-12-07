Jason Momoa disfruta de un paseo en Tikal

Jason Momoa y Adria Arjona fueron captados a la entrada del Parque Nacional Tikal la tarde del 6 de diciembre.
OTRAS NOTICIAS: Jason Momoa disfruta de la gastronomía guatemalteca en zona 4
La pareja viajaba en la "palangana" de un pic up rumbo a la selva protegida donde se encuentra uno de los sitios más importantes de la civilización maya.
La usuaria Lau Loarca notó el arribo de los famosos al lugar y los grabó. "Cuando estás de paseo en Tikal Petén y de repente..." escribió junto al clip.
"Saludos hasta Escuintla, saludos a Arjona", le gritó Lau al actor y músico entre risas.
Momoa está conociendo los lugares más emblemáticos de la tierra del padre de su novia y este sábado aprovechó hacer un viaje en helicóptero y acercarse más a la cultura nacional.
Ney Segura también mostró el instante en el que la pareja ingresó poniendo atención a su guía, preparados para vivir la experiencia.
JASON MOMOA Y ADRIA ARJONA CAPTADOS POR LOS FANS: