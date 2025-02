Jason Momoa publica fotos especiales con Adria Arjona

-

Adria Arjona y Jason Momoa desataron emoción una vez más en redes sociales por compartir nuevas fotos juntos.

Los famosos dejaron sorprendidos a sus seguidores al verse juntos en la alfombra roja, la noche del viernes 14 de febrero. Jason Momoa y Adria Arjona hicieron su debut oficial como pareja en el evento del Homecoming Concert del icónico programa Saturday Night Live (SNL50), que celebró su 50 aniversario en el aire.

La primera foto de Adria Arjona y Jason Momoa, juntos en alfombra roja de manera pública por primera vez. (Foto: Shutterstock)

Aunque su relación fue confirmada en mayo de 2024, este evento marcó su primer desfile juntos en la alfombra roja del 2025. Y no pudo haber sido un momento más significativo, ya que ocurrió el 14 de febrero, Día de San Valentín, lo que le dio un toque aun más romántico a su aparición.

LEE TAMBIÉN: Así fue la renovación de votos de Camilo y Evaluna en Guatemala

Las fotos publicadas por Jason Momoa

En las recientes fotos que Jason Momoa compartió en su perfil de Instagram se le ve disfrutando de las actividades del 50 aniversario de SNL, el icónico programa nocturno de comedia de Estados Unidos. Esto ha causado gran emoción.

En estas imágenes, una vez más aparece acompañado de su actual pareja, Adria Arjona, quienes sorprendieron a sus seguidores.

"Estoy muy agradecido, felicitaciones @nbcsnl OHANA. SNL50, 3 días mágicos. EL MEJOR ESPECTÁCULO DE TODOS LOS TIEMPOS. Estoy alucinando. Mis sueños ni siquiera son tan buenos y luego, me desperté y recibí la noticia. Soy el anfitrión de @blacksabbath Concierto 'BACK TO THE BEGINNING'. Con todas las bandas y me encanta @metallica @gunsnroses @panteraofficial @slayerbandofficial @toolmusic @aliceinchains @anthraxy y MUCHOS más. En camino al próximo viaje con mi amor. Finalmente, todo mi aloha a todos, mahalo NYC, nos vemos pronto -J", expresó Momoa en su publicación, en la que adjunta las fotos compartidas donde aparece Adria.

Mira:

Foto: Instagram

Foto: Instagram

Foto: Instagram

Foto: Instagram

Entre las reacciones en la publicación aparece el usuario del cantante guatemalteco Ricardo Arjona: