Jennifer Aniston defiende postura de alejarse de personas no vacunadas contra el Covid-19

Jennifer Aniston causó controversia luego de decir que había perdido a unas cuantas personas en su rutina semanal por haberse negado a vacunarse.

Luego de que la estrella comentara esto a In Style, sus seguidores explotaron en las redes y le dejaron toda clase de comentarios.

Ella mostró en sus historias algunos de lo mensajes que le dejaron, entre ellos alguien le decían:

"Pero si ella está vacunada está protegida, ¿verdad? ¿Por qué preocuparse de los no vacunados a su alrededor?".

Aniston respondió: "Porque si tiene la variante, todavía es capaz de contagiarme... Puede que me enferme pero no me ingresarán en un hospital ni moriré", escribió. "Pero puedo transmitírsela a alguien que no tenga la vacuna y cuya salud esté comprometida (o tenga una enfermedad previa), y pondría su vida en peligro".

A la influencer del mundo de Hollywood le preocupa el hecho de que muchos siguen sin creer en que pueden ser afectados con el virus.

"Tenemos que preocuparos más allá de nosotros mismos", dijo.

Esta fue la portada de Instyle: