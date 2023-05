Captan a JLo "conqueteando" con un DJ frente a Ben Affleck (video)

Se difundió un video de Jennifer Lopez coqueteando con otra persona, mientras Ben Affleck estaba con ella.

Durante un evento de "The Mother", la nueva película protagonizada por JLo, Gael García Bernal y Joseph Fiennes, se grabó un video que ahora ronda las redes sociales.

El video se grabó el 10 de mayo, pero hasta ahora ha salido a luz. En él se ve a la actriz de "Selena" y el reciente actor de "Air", Ben Affleck juntos, cuando la actriz, cantante y bailarina le lanza una mirada "pícara" a un DJ.

El DJ al darse cuenta se sonríe con nervios. El esposo de JLo también se incomodó al darse cuenta.

@enbromayenserio #jlo #jenniferlopez #benaffleck #santiagomatias

El matrimonio de Ben Affleck y Jennifer Lopez finalmente sucedió luego de que los actores se separarán durante una época. En ese tiempo, Affleck se casó con Jennifer Garner, pero finalmente la relación entre ellos pareció ir como miel en hojuelas.

Sin embargo, este video no es la primera muestra de que las cosas entre los famosos no van del todo bien. Anteriormente se les había visto discutiendo en un auto e incluso en una ocasión Affleck azotó la puerta luego de que López entrara.

Ben Affleck está cansado de la vida. pic.twitter.com/kQaRFRjgp0 — R E P L I C A N T (@Roybattyforever) May 10, 2023

AÚn así, ante el público se siguen mostrando muy felices. Anoche al matrimonio se le tomó una fotografía junto con una fan en The Latino Theater Co. Además que actualmente trabajan en una película dirigida por Affleck, "Unstoppable".

Jennifer Lopez and Ben Affleck with a fan at the Latino Theater Co. last night in Los Angeles. pic.twitter.com/AE1bngc0kV — Bennifer Updates (@BenniferUpdates) May 28, 2023

*Con información de Soy Carmín y Mundo Deportivo